АМЕРИКАНО-ФРАНЦУЗСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1800

АМЕРИКАНО-ФРАНЦУЗСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1800 года (Морфонтонский договор) - договор международный между Францией и США , подписанный 30 сентября 1800 года.

Положил конец длительному конфликту между двумя странами, во время которого корабли французского флота нападали на американские суда. Необъявленная морская война между Францией и США нанесла существенный урон экономикам обеих стран. С приходом к власти во Франции Наполеона Бонапарта желание президента Дж. Адамса урегулировать отношения стран встретило понимание у нового французского правительства, стремившегося сосредоточить свои усилия на борьбе с антифранцузской коалицией, возглавляемой Великобританией, и помешать англо-американскому сближению. Конвенция предусматривала, в частности, установление прочного мира между Францией и США. Американо-французские договоры 1778 отменялись. Франция и США обязывались возвратить друг другу захваченные во время войны суда, взаимно предоставить торговые привилегии и статус «наиболее благоприятствуемой нации», гарантировать неприкосновенность грузов, перевозимых на судах под нейтральным флагом. Вопрос о возмещении ущерба от действий французского флота было решено перенести на последующие переговоры (в дальнейшем американские претензии были частично удовлетворены Францией).

© Российская Историческая Энциклопедия