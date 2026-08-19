АМЕРИКАНО-ФИЛИППИНСКАЯ ВОЙНА 1899-1901

АМЕРИКАНО-ФИЛИППИНСКАЯ ВОЙНА́ 1899-1901 годов - военно-политический конфликт между США и Филиппинской республикой.

В период испано-американской войны 12.06.1898 была провозглашена независимая Филиппинская республика во главе с Э. Агинальдо . Но уже через 4 месяца между США и Испанией был подписан мирный договор, по которому за 20 млн долл. испанцы уступали свое колониальное владение — Филиппинские о-ва, а также Кубу, Пуэрто-Рико и Гватемалу. Власти самопровозглашенной Филиппинской республики не признали этот договор и продолжили борьбу за независимость. Поводом к войне стали события, произошедшие в начале февраля 1899: американский солдат застрелил филиппинца, по ошибке оказавшегося на американской военной базе. Вооруженные столкновения американских и филиппинских войск начались 04.02.1899. США вскоре захватили Манилу , а также города Илойло и Себу. В стане лидеров Филиппинской республики стали проявляться пораженческие настроения, в результате чего президент Филиппин отстранил от власти главу правительства и продолжил со своими сторонниками сопротивление США. До мая 1899 американцы захватили еще несколько стратегически важных районов и потребовали от участников сопротивления безоговорочной капитуляции , но получили отказ. С большими потерями они к середине июня сумели продвинуться к Сан-Фернандо. В октябре американцы разгромили филиппинские войска в районе Сан-Исидоро. В ноябре американские войска провели успешные военные операции на о. Лусон и высадили десант в тылу противника. В ответ Э. Аггинальдо сменил тактику и призвал своих сторонников к партизанским методам ведения войны . Но ситуацию переломить в свою пользу ему не удалось. Американцы завоевывали все новые города и практически уничтожили остатки регулярной филиппинской армии. Отдельные партизанские вылазки филиппинцев продолжались в течение всего 1901. В апреле 1900 президент США У. Мак-Кинли назначил на Филиппины специальную комиссию во главе с судьей У. Тафтом с целью распространения на архипелаге американского гражданского законодательства. Так называемая Филиппинская комиссия приступила к работе в сентябре 1900. 02.03.1901 Конгресс США принял решение о создании на Филиппинах гражданского правительства. Глава повстанцев Э. Агинальдо принес присягу на верность США и призвал своих сторонников прекратить сопротивление. В ответ американский губернатор объявил об амнистии участникам вооруженного сопротивления. Не все лидеры повстанцев последовали примеру Э. Агинальдо. По призыву генерала М. Мальвара филиппинские партизаны возобновили свои атаки на американские войска — в ответ начались репрессии в отношении местного населения. Но в апреле 1902 М. Мальвар вместе с большим отрядом сдался в плен. Отдельные очаги партизанской борьбы сохранялись вплоть до 1913.

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