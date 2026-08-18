АМЕРИКА РУССКАЯ

Неофициальное название русских владений на Аляске, Алеутских островах , по северо-западному побережью Северной Америки до 54о40’ северной широты в конце XVIII — середине XIX веков.

Название возникло после экспедиции В. И. Беринга и А. И. Чирикова (1741). С 1799 Алеутские и Командорские о-ва, прибрежные воды п-ова Аляска, а также небольшой участок побережья в Калифорнии управлялись Российско-американской компанией (РАК). В ее монопольном пользовании находились все промыслы и ископаемые на Аляске и многих островах Тихого океана. Колониальная администрация состояла из байдарщиков (начальников редутов и артелей), приказчиков, мелких служащих, а также портовщиков — руководителей крупных контор и промысловых партий. Все они подчинялись главному правителю, который, в свою очередь, руководствовался распоряжениями и инструкциями Главного правления РАК в Санкт-Петербурге. В 1804 на о. Ситха основана Ново-Архангельская крепость, куда была перемещена главная контора русских владений в Америке. В начале своей деятельности РАК решала задачу снабжения русских колоний на Аляске товарами первой необходимости. С начала освоения А. Р. там велась активная торговля с представителями иностранных государств, в первую очередь с гражданами США, у которых приобретались суда и продовольствие, организовывались совместные промысловые экспедиции. 04.09.1821 был издан указ, запрещавший торговлю с иностранцами у берегов А. Р., вызвавший серьезное недовольство в Великобритании и США . Правительства заинтересованных стран были вынуждены начать переговоры с правительством России о разграничении территории на северо-западе Америки. В 1824–1825 с США и Великобританией были заключены соглашения по разграничению владений в северной части Тихого океана. Министерство финансов , морское министерство и многие другие государственные учреждения были вовлечены в деятельность РАК. В середине XIX в. возникли планы продажи Аляски США, получившие широкое распространение после поражения России в Крымской войне 1853–1856 . Для многих стало очевидно, что Россия, фактически лишенная флота, не способна противостоять на море ведущим европейским державам, а следовательно, и удержать свои заморские владения. В конце 1850-х одним из главных противников РАК стал глава морского ведомства вел. кн. Константин Николаевич , который и выступил с предложением о продаже Аляски США и ликвидации РАК. В октябре 1866 в Санкт-Петербург прибыл российский посланник в Вашингтоне Э. А. Стекль. Его встречи с вел. кн. Константином Николаевичем, министром финансов М. Х. Рейтерном, министром иностранных дел А. М. Горчаковым определили судьбу А. Р. По повелению императора Александра II в Министерстве иностранных дел 16.12.1866 состоялось особое заседание под председательством императора, на котором присутствовали вел. кн. Константин Николаевич, Горчаков, Рейтерн, Стекль и морской министр Н. К. Краббе. Все участники совещания высказались за продажу российских тихоокеанских колоний США. По возвращении в США Стекль вел переговоры о продаже Аляски с государственным секретарем США У. Сьюардом, который убедил президента США Э. Джонсона в выгодности этой сделки. В марте 1867 вопрос о приобретении Аляски рассмотрела специальная сессия Конгресса США . Стоимость сделки оценивалась в 7 млн долл. золотом (вскоре она возросла до 7,2 млн). 25.03.1867 переговоры были завершены и согласованы положения договора о продаже Аляски США. 07.04.1867 Рейтерн направил в Главное правление РАК предложение созвать общее собрание акционеров и довести до их сведения известие о продаже Аляски. 31.08.1867 генерал Руссо с двумя российскими уполномоченными отправились в Калифорнию, а затем на Аляску. 06.10.1867 они прибыли в Ново-Архангельск и в тот же день в 15 ч. 30 мин. состоялась торжественная передача А. Р. США. В результате долгих согласований с Министерством финансов в качестве компенсации РАК было выделено 959 716 руб., а за вычетом долгов казне и духовному ведомству сумма сократилась до 311 197 руб. Главы правительсвта Р. А.: А. А. Баранов (1790–1818), Л. А. Гагемейстер (1818), С. И. Яновский (1818–20), М. И. Муравьев (1820–1825), П. Е. Чистяков (1825–1830), Ф. П. Врангель (1829–1835), И. А. Купреянов (1835–1840), Ф. К. Этолен (1840–1845), М. Д. Тебеньков (1845–1850), Н. Я. Розенберг (1850–1853), А. И. Рудаков (1853–1854), С. В. Воеводский (1854–1859), И. В. Фуругельм (1859–1863), Д. П. Максутов (1863–1867).

Автор статьи: Петров А.Ю.

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