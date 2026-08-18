АМЬЕНСКАЯ ХАРТИЯ

Декларация программных и организационных принципов революционно-синдикалистского рабочего движения, принятая на конгрессе Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) в Амьене (1906).

Согласно А. х. ВКТ не на идейной, а на классовой основе объединяла трудящихся, признающих борьбу за ликвидацию наемного труда и предпринимательства . Профсоюз был открыт для сторонников различных политических и религиозных течений, борющихся за свои идеи за его пределами. А. х. провозглашала главной задачей синдикализма борьбу против угнетения и эксплуатации лишь на экономической почве. Борьба за улучшение положения рабочего класса сочеталась с подготовкой его освобождения путем экспроприации средств произизводства у капиталистов в ходе всеобщей стачки. Профсоюзы объявлялись основой экономического устройства, «группами производства и распределения» будущего общества.

Автор статьи: Рублев Д.И.

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