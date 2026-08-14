ИМПЕРАТОР
Один из монархических титулов; титул главы империи.
Первоначально в Древнем Риме слово imperium обозначало верховную власть (воен., судебную, адм.), которой обладали высшие магистраты – консулы, преторы, диктаторы и др. С нач. 1 в. н. э., времени Августа и его преемников, титул И. приобрёл в Рим. империи монархич. характер. С введением тетрархии (четверовластия) при Диоклетиане двум И. (августам) были приданы соправители с титулом цезаря. С падением Зап. Рим. империи (476) титул И. сохранился на Востоке – в Византии; на Западе он был восстановлен Карлом I Великим (800), а затем герм. королём Оттоном I Великим (с 962 И. Священной Рим. империи). Позднее этот титул принимали монархи некоторых др. государств (напр., австр. И. – с 1804). В европ. лит-ре термин «И.» прилагают к монархам ряда неевроп. государств (напр., Китая – по 1911, Японии, Эфиопии – по 1975).
В России первым И. стал царь Пётр I. Он принял титул И. и наименования «Великий» и «Отец Отечества» 22.10(2.11).1721 по просьбе Сената, от имени которого к Петру I обратились Г. Ф. Долгоруков, Г. И. Головкин, А. Д. Меншиков и др. Тогда же Россия, первой из европ. государств в Новое время, была объявлена империей. Первыми титул рос. И. признали Пруссия, Нидерланды и Швеция (1722), затем Османская империя (1739), Великобритания и Священная Рим. империя (1742), Франция и Испания (1745), Речь Посполита (1764).
Полный имп. титул, согласно указу Петра I от 11(22).11.1721, – «Император и Самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский; Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Сибирский; Государь Псковский и Великий князь Смоленский, Князь Эстляндский, Лифляндский, Карельский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; Государь и Великий князь Новгорода, Низовской земли, Черниговский, Рязанский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский и всех северных стран; Повелитель и Государь Иверские земли, Карталинских и Грузинских Царей, и Кабардинские земли, Черкасских и Горских князей наследный Государь и Обладатель». В 18 – нач. 19 вв., с присоединением к Рос. империи новых территорий, титул И. подвергался изменениям, а также дополнялся рядом иностр. титулов, перешедших к рос. И. по праву наследования. Указом имп. Александра I от 6(18).6.1815 утверждена новая редакция имп. титула: добавлены «…Царь Польский, Царь Херсонеса Таврического; Великий князь Литовский, Волынский, Подольский, Финляндский; Князь Курляндский и Семигальский, Самогитский, Белостокский; Государь и Великий князь Полотский, Витебский, Мстиславский; Наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Голштинский, Стормандский, Дитмарсенский и Ольденбургский, и прочая, и прочая, и прочая». В дальнейшем титул И. подвергался незначит. изменениям: в тексте Адрианопольского мира, подписанного 2(14).9.1829, в титул И. после слов «…Кабардинские земли» внесены слова «и области Арменские»; в редакции, утверждённой указом имп. Александра III от 3(15).11.1882, добавлен титул «Государь Туркестанский» (упоминался перед титулом «Наследник Норвежский»). Полный титул И. употреблялся преим. в дипломатич. документах. Одновременно использовался средний титул – «Император и Самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский; Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Херсонеса Таврического, Царь Грузинский, великий князь Финляндский, и прочая, и прочая, и прочая». Часто употреблялся краткий титул «Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий князь Финляндский, и прочая, и прочая, и прочая». Полному титулу И. соответствовали большой государственный герб и большая гос. печать, среднему – средние герб и печать, краткому – малые герб и печать. К И. принято было обращаться «Ваше Императорское Величество» (иногда употреблялась сокращённая форма – «Государь»).
После восшествия И. на престол происходил обряд его коронации, с 1797 – вместе с супругой – императрицей [в связи с краткостью пребывания на престоле не были коронованы Иван VI Антонович и Пётр III; останки последнего коронованы 25.11(6.12).1796].
По закону И. обладал верховной самодержавной властью, а его особа была «священна и неприкосновенна». И. единолично (до 1906) издавал законы. Руководил внутр. и внешней политикой. Назначал гражд. чиновников и офицеров первых 4 классов (вплоть до главнокомандующих; в 1915 Николай II, единственный из рос. императоров, принял на себя обязанности главнокомандующего), жаловал титулы, ордена, др. знаки отличия, права состояния. От имени И. осуществлялась судебная власть, он обладал правом помилования и др. Однако личные качества монархов и конкретные особенности политич. ситуации в России в разные периоды обусловливали более или менее значит. влияние некоторых высших гос. учреждений или крупных сановников на проводимую И. политику. При Екатерине I и Петре II Верховный тайный совет, формально законодат. орган, в 1726–30 фактически решал все внешне- и внутриполитич., финансовые и воен. вопросы в стране. При имп. Анне Ивановне широкими политич. правами обладал Кабинет министров 1731–41, с 1735 подписи 3 кабинет-министров приравнивались к подписи императрицы. В 19 – нач. 20 вв. в своей законодат. деятельности И., как правило, руководствовались мнениями большинства законосовещательного органа – Государственного совета. С 1906, в соответствии с Манифестом 17 октября 1905, а также с Основными государственными законами 1906, И. осуществлял законодат. власть вместе с Гос. думой и с реформированным Гос. советом.
В Рос. империи правили императоры и императрицы династии Романовых: Пётр I (1721–25), Екатерина I (1725–1727), Пётр II (1727–30), Анна Ивановна (1730–40), Иван VI (1740–41), Елизавета Петровна (1741–61), Пётр III (1761–62), Екатерина II (1762–96), ПавелI (1796–1801), Александр I (1801–25), Николай I (1825–55), Александр II (1855–81), Александр III (1881–94), Николай II [1894–1917; 2(15) марта отрёкся от престола за себя и за сына].
Источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 6. № 3850. Т. 33. № 25875;
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е. СПб., 1830. Т. 1. № 13. Т. 3. № 1897. Т. 4. № 3128. СПб., 1858. Т. 32. № 31720;