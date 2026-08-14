ИМПЕРАТОР

Один из монархических титулов; титул главы империи.

Пер­во­на­чаль­но в Древ­нем Ри­ме сло­во imperium обо­зна­ча­ло вер­хов­ную власть (во­ен., су­деб­ную, адм.), ко­то­рой об­ла­да­ли выс­шие ма­ги­ст­ра­ты – кон­су­лы, пре­то­ры, дик­та­то­ры и др. С нач. 1 в. н. э., вре­ме­ни Ав­гу­ста и его пре­емни­ков, ти­тул И. при­об­рёл в Рим. им­пе­рии мо­нар­хич. ха­рак­тер. С вве­де­ни­ем тет­рар­хии (чет­ве­ро­вла­стия) при Ди­ок­ле­тиа­не двум И. (ав­гу­стам) бы­ли при­да­ны со­пра­ви­те­ли с ти­ту­лом це­за­ря. С па­де­ни­ем Зап. Рим. им­пе­рии (476) ти­тул И. со­хра­нил­ся на Вос­то­ке – в Ви­зан­тии; на За­па­де он был вос­ста­нов­лен Кар­лом I Ве­ли­ким (800), а за­тем герм. ко­ро­лём От­то­ном I Ве­ли­ким (с 962 И. Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии ). Позд­нее этот ти­тул при­ни­ма­ли мо­нар­хи не­ко­то­рых др. го­су­дарств (напр., австр. И. – с 1804). В ев­роп. лит-ре тер­мин «И.» при­ла­га­ют к мо­нар­хам ря­да не­ев­роп. го­су­дарств (напр., Ки­тая – по 1911, Япо­нии, Эфио­пии – по 1975).

В Рос­сии пер­вым И. стал царь Пётр I. Он при­нял ти­тул И. и на­име­нова­ния «Ве­ли­кий» и «Отец Оте­че­ст­ва» 22.10(2.11).1721 по прось­бе Се­на­та, от име­ни ко­то­ро­го к Пет­ру I об­ра­ти­лись Г. Ф. Дол­го­ру­ков, Г. И. Го­лов­кин, А. Д. Мен­ши­ков и др. То­гда же Рос­сия, пер­вой из ев­роп. го­су­дарств в Но­вое вре­мя, бы­ла объ­яв­ле­на им­пе­ри­ей. Пер­вы­ми ти­тул рос. И. при­зна­ли Прус­сия, Ни­дер­лан­ды и Шве­ция (1722), за­тем Ос­ман­ская им­пе­рия (1739), Ве­ли­ко­бри­та­ния и Свя­щен­ная Рим. им­пе­рия (1742), Фран­ция и Ис­па­ния (1745), Речь По­спо­ли­та (1764).

Пол­ный имп. ти­тул, со­глас­но ука­зу Пет­ра I от 11(22).11.1721, – «Им­пе­ра­тор и Са­мо­дер­жец Все­рос­сий­ский, Мо­с­ков­ский, Ки­ев­ский, Вла­ди­мир­ский, Нов­го­род­ский; Царь Ка­зан­ский, Царь Ас­т­ра­хан­ский, Царь Си­бир­ский; Го­су­дарь Псков­ский и Ве­ли­кий князь Смо­лен­ский, Князь Эс­т­лянд­ский, Лиф­лянд­ский, Ка­рель­ский, Твер­ской, Югор­ский, Перм­ский, Вят­ский, Бол­гар­ский и иных; Го­су­дарь и Ве­ли­кий князь Нов­го­ро­да, Ни­зов­ской зем­ли, Чер­ни­гов­ский, Ря­зан­ский, Рос­тов­ский, Яро­слав­ский, Бе­ло­зер­ский, Удор­ский, Об­дор­ский, Кон­дий­ский и всех се­вер­ных стран; По­ве­ли­тель и Го­су­дарь Ивер­ские зем­ли, Кар­та­лин­ских и Гру­зин­ских Ца­рей, и Ка­бар­динские зем­ли, Чер­кас­ских и Гор­ских кня­зей на­след­ный Го­су­дарь и Об­ла­да­тель». В 18 – нач. 19 вв., с при­сое­ди­не­ни­ем к Рос. им­пе­рии но­вых тер­ри­то­рий, ти­тул И. под­вер­гал­ся из­ме­не­ни­ям, а так­же до­пол­нял­ся ря­дом иностр. ти­ту­лов, пе­ре­шед­ших к рос. И. по пра­ву на­сле­до­ва­ния. Ука­зом имп. Алек­сан­д­ра I от 6(18).6.1815 ут­вер­жде­на но­вая ре­дак­ция имп. ти­ту­ла: до­бав­ле­ны «…Царь Поль­ский, Царь Хер­со­не­са Тав­ри­че­ско­го; Ве­ли­кий князь Ли­тов­ский, Во­лын­ский, По­доль­ский, Фин­лянд­ский; Князь Кур­лянд­ский и Се­ми­галь­ский, Са­мо­гит­ский, Бе­ло­сто­кский; Го­су­дарь и Ве­ли­кий князь По­лот­ский, Ви­теб­ский, Мсти­слав­ский; На­след­ник Нор­веж­ский, Гер­цог Шлез­виг-Гол­штин­ский, Сто­рманд­ский, Дит­мар­сен­ский и Оль­ден­бург­ский, и про­чая, и про­чая, и про­чая». В даль­ней­шем ти­тул И. под­вер­гал­ся не­зна­чит. из­ме­не­ниям: в тек­сте Ад­риа­но­поль­ско­го ми­ра, под­пи­сан­но­го 2(14).9.1829, в ти­тул И. по­сле слов «…Ка­бар­дин­ские зем­ли» вне­се­ны сло­ва «и об­лас­ти Ар­мен­ские»; в ре­дак­ции, ут­вер­ждён­ной ука­зом имп. Алек­сан­д­ра III от 3(15).11.1882, до­бав­лен ти­тул «Го­су­дарь Тур­ке­стан­ский» (упо­ми­нал­ся пе­ред ти­ту­лом «На­след­ник Нор­веж­ский»). Пол­ный ти­тул И. упот­реб­лял­ся пре­им. в ди­пло­ма­тич. до­ку­мен­тах. Од­но­вре­мен­но ис­поль­зо­вал­ся сред­ний ти­тул – «Им­пе­ра­тор и Са­мо­дер­жец Все­рос­сий­ский, Мо­с­ков­ский, Ки­ев­ский, Вла­ди­мир­ский, Нов­го­род­ский; Царь Ка­зан­ский, Царь Ас­т­ра­хан­ский, Царь Поль­ский, Царь Си­бир­ский, Царь Хер­со­не­са Тав­ри­че­ско­го, Царь Гру­зин­ский, ве­ли­кий князь Фин­лянд­ский, и про­чая, и про­чая, и про­чая». Час­то упот­реб­лял­ся крат­кий ти­тул «Им­пе­ра­тор и Са­мо­дер­жец Все­рос­сий­ский, Царь Поль­ский, Ве­ли­кий князь Фин­лянд­ский, и про­чая, и про­чая, и про­чая». Пол­но­му ти­ту­лу И. со­от­вет­ст­во­ва­ли боль­шой го­су­дар­ст­вен­ный герб и боль­шая гос. пе­чать, сред­не­му – сред­ние герб и пе­чать, крат­ко­му – ма­лые герб и пе­чать. К И. при­ня­то бы­ло об­ра­щать­ся «Ва­ше Им­пера­тор­ское Ве­ли­че­ст­во» (ино­гда упо­т­реб­ля­лась со­кра­щён­ная фор­ма – «Го­су­дарь»).

По­сле вос­ше­ст­вия И. на пре­стол про­ис­хо­дил об­ряд его ко­ро­на­ции, с 1797 – вме­сте с суп­ру­гой – им­пе­рат­ри­цей [в свя­зи с крат­ко­стью пре­бы­ва­ния на пре­сто­ле не бы­ли ко­ро­но­ва­ны Иван VI Ан­то­но­вич и Пётр III; останки последнего ко­ронованы 25.11(6.12).1796].

По за­ко­ну И. об­ла­дал вер­хов­ной са­мо­дер­жав­ной вла­стью, а его осо­ба бы­ла «свя­щен­на и не­при­кос­но­вен­на». И. еди­но­лич­но (до 1906) из­да­вал за­ко­ны. Ру­ко­во­дил внутр. и внеш­ней по­ли­ти­кой. На­зна­чал гражд. чи­нов­ни­ков и офи­це­ров пер­вых 4 клас­сов (вплоть до глав­но­ко­ман­дую­щих; в 1915 Ни­ко­лай II, един­ствен­ный из рос. им­пе­ра­то­ров, при­нял на се­бя обя­зан­но­сти глав­но­ко­ман­дую­ще­го), жа­ло­вал ти­ту­лы, ор­де­на, др. зна­ки от­ли­чия, пра­ва со­стоя­ния. От име­ни И. осу­ще­ст­в­ля­лась су­деб­ная власть, он об­ла­дал пра­вом по­ми­ло­ва­ния и др. Од­нако лич­ные ка­че­ст­ва мо­нар­хов и кон­крет­ные осо­бен­но­сти по­ли­тич. си­туа­ции в Рос­сии в раз­ные пе­рио­ды обу­слов­ли­ва­ли бо­лее или ме­нее зна­чит. влия­ние не­ко­то­рых выс­ших гос. уч­ре­ж­де­ний или круп­ных са­нов­ни­ков на про­во­ди­мую И. по­ли­ти­ку. При Ека­те­ри­не I и Пет­ре II Вер­хов­ный тай­ный со­вет, фор­маль­но за­ко­но­дат. ор­ган, в 1726–30 фак­тиче­ски ре­шал все внеш­не- и внут­ри­по­ли­тич., фи­нан­со­вые и во­ен. во­про­сы в стра­не. При имп. Ан­не Ива­нов­не ши­ро­ки­ми по­ли­тич. пра­ва­ми об­ла­дал Ка­би­нет ми­ни­ст­ров 1731–41 , с 1735 под­пи­си 3 ка­би­нет-ми­ни­ст­ров при­рав­ни­ва­лись к под­пи­си им­пе­рат­ри­цы. В 19 – нач. 20 вв. в сво­ей за­ко­но­дат. дея­тель­но­сти И., как пра­ви­ло, ру­ко­во­дство­ва­лись мне­ния­ми боль­шин­ст­ва за­ко­но­со­ве­ща­тель­но­го ор­га­на – Го­су­дар­ст­вен­но­го со­ве­та. С 1906, в со­от­вет­ст­вии с Ма­ни­фе­стом 17 ок­тяб­ря 1905, а так­же с Ос­нов­ны­ми го­су­дар­ст­вен­ны­ми за­ко­на­ми 1906, И. осу­ще­ст­в­лял за­ко­но­дат. власть вме­сте с Гос. ду­мой и с ре­фор­ми­ро­ван­ным Гос. со­ве­том.

В Рос. им­пе­рии пра­ви­ли им­пе­ра­то­ры и им­пе­рат­ри­цы ди­на­стии Ро­ма­но­вых: Пётр I (1721–25), Ека­те­ри­на I (1725–1727), Пётр II (1727–30), Ан­на Ива­нов­на (1730–40), Иван VI (1740–41), Ели­за­ве­та Пет­ров­на (1741–61), Пётр III (1761–62), Ека­те­ри­на II (1762–96), Па­велI (1796–1801), Алек­сандр I (1801–25), Ни­ко­лай I (1825–55), Алек­сандр II (1855–81), Алек­сандр III (1881–94), Ни­ко­лай II [1894–1917; 2(15) мар­та от­рёк­ся от пре­сто­ла за се­бя и за сы­на].

Ис­точники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 6. № 3850. Т. 33. № 25875;

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 2-е. СПб., 1830. Т. 1. № 13. Т. 3. № 1897. Т. 4. № 3128. СПб., 1858. Т. 32. № 31720;

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