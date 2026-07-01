ПРОВАНС

ПРОВАНС - историческая область на юго-востоке Франции.

Главные го­ро­да - Арль, Экс-ан-Про­ванс, Мар­сель.

В древ­но­сти за­се­лён гал­ла­ми на за­па­де, ли­гу­ра­ми на вос­то­ке. С середины I тысячелетия до н.э. на юге Прованса на­хо­ди­лись греческие по­ли­сы, в том числе Мас­са­лия (Мар­сель) и Ни­кея (Ниц­ца). Во II веке до н.э. за­воё­ван Ри­мом. Со 118 года до н.э. основная часть Прованса входи­ла в Нар­бон­скую провинцию, восточные гор­ные рай­оны - в провинцию При­мор­ские Аль­пы. В эпо­ху до­ми­на­та раз­де­лён ме­ж­ду про­вин­ция­ми Вьен­ская Гал­лия и Вто­рая Нар­бон­ская Гал­лия , от­но­сив­ши­ми­ся к Вьен­ско­му дио­це­зу. В римский пе­ри­од ос­но­ва­ны Арль, Ве­зон, Оранж, Фре­жюс, Экс-ан-Про­ванс. Со II века н.э. в Провансе рас­про­стра­ня­лось хри­сти­ан­ст­во, пер­вое епи­скоп­ст­во (в Ар­ле) воз­ник­ло не позд­нее 254 года.

В 476 году при­мор­ские рай­оны Прованса и зем­ли к югу от реки Дю­ранс ока­за­лись под вла­стью вест­го­тов, се­вер­ные - бур­гун­дов. В 508-511 годах весь Прованс под­чи­нён вест­го­та­ми, в 534-536 годах - фран­ка­ми . С конца VI века Прованс об­ла­дал не­ко­то­рой ав­то­но­ми­ей, управ­лял­ся «пат­ри­ция­ми» из сре­ды ме­ст­ной зна­ти. В 736 году западные рай­оны Прованса вре­мен­но за­воё­ва­ны ара­ба­ми (от­воё­ва­ны Кар­лом Мар­тел­лом ). По Вер­ден­ско­му до­го­во­ру 843 года во­шёл в со­став ко­ро­лев­ст­ва Ло­та­ря I.

В 855-933 годах - ко­ро­лев­ст­во Прованс, за­тем до 1032 года - граф­ст­во в со­ста­ве Аре­ла­та, в даль­ней­шем - Свя­щен­ной Римской им­пе­рии. В 1093 году раз­де­лён ме­ж­ду гра­фа­ми Бар­се­ло­ны (граф­ст­во Про­ванс - зем­ли к югу от реки Дю­ранс), Ур­же­ля (граф­ст­во Фор­каль­кье - зем­ли к се­ве­ру от реки Дю­ранс) и Ту­лу­зы (мар­ки­зат Про­ванс - зем­ли вдоль ле­во­го бе­ре­га реки Ро­на, к се­ве­ру от реки Дю­ранс). В 1222 году граф­ст­во Фор­каль­кье, ут­ра­тив­шее ряд северных рай­онов (Гап, Ам­брён, Бри­ан­сон во­шли в 1209 году в До­фи­не), при­сое­ди­не­но к граф­ст­ву Про­ванс, ко­то­рое в 1246 году пе­ре­шло к Карлу I Анжуйскому (1246-1285 годы). Од­на­ко толь­ко к 1262 году Карл I су­мел по­бо­роть се­па­ра­тизм ря­да ме­ст­ных го­ро­дов и сень­о­ров и ре­ор­га­ни­зо­вать граф­ст­вом.

В 1271 году мар­ки­зат Про­ванс стал вла­де­ни­ем французской ко­ро­ны, од­на­ко в 1274 году ко­роль Фи­липп III (1270-1285 годы) пе­ре­дал юж­ную его часть (Авинь­он и граф­ст­во Ве­не­сен) па­пе Рим­ско­му Гри­го­рию X (ос­та­ва­лась пап­ским вла­де­ни­ем до 1791 года). В 1388 году граф­ст­во Ниц­ца пе­ре­шло под власть Са­вой­ской ди­на­стии. С пре­се­че­ни­ем Ан­жуй­ской ди­на­стии в 1481 году Прованс при­сое­ди­нён к Фран­ции, од­на­ко со­хра­нял оп­ре­де­лён­ную ав­то­но­мию. Шта­ты Прованса со­зы­ва­лись вплоть до 1639 года (клю­че­вую роль в них иг­ра­ли де­пу­та­ты от третье­го со­сло­вия), в 1501 году уч­ре­ж­дён пар­ла­мент Экс-ан-Про­ван­са - главный су­деб­ный ор­ган Прованса.

В XVII-XVIII веках пе­ре­жи­вал эко­но­мический и де­мо­гра­фический подъ­ём (500 тысяч жителей в конце XVII века), на­ря­ду с тра­ди­ци­он­ным для ре­гио­на сельскохозяйственным про­изводством (зер­но, ви­но­град, оли­ва, фрук­ты) и до­бы­чей морской со­ли, боль­шое зна­че­ние при­об­ре­ла промышленность, в том числе су­до­строе­ние, про­изводство мы­ла (Мар­сель), ду­хов (Грас), ке­ра­ми­ки, тек­сти­ля, ко­жа­ных из­де­лий. В хо­де Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века , 4 марта 1790 года, Прованс раз­де­лён на 3 департамента: Буш-дю-Рон, Вар и Ниж­ние Аль­пы. Од­но­вре­мен­но из час­ти провинции До­фи­не соз­дан департамент Верх­ние Аль­пы, а из бывших пап­ских вла­де­ний - департамент Во­клюз (12 августа 1793 года). В 1790-х годах в Провансе произош­ли вос­ста­ния (в тот числе в Ту­ло­не в 1793 году), по­дав­лен­ные ре­во­люционными вла­стя­ми.

В 1860-1861 годы, в ре­зуль­та­те пе­ре­го­во­ров с Сар­дин­ским ко­ро­лев­ст­вом к Фран­ции ото­шли Ниц­ца, Ан­тиб, Мен­то­на и со­сед­ние тер­ри­то­рии, об­ра­зо­вав­шие департамент При­мор­ские Аль­пы. Во второй половине XIX века - центр национального куль­тур­но­го воз­ро­ж­де­ния Ок­си­та­нии.

Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны Прованс с ию­ня 1940 года на­хо­дил­ся в не­ок­ку­пи­ро­ван­ной зо­не. В но­ябре 1942 года за­нят германскими вой­ска­ми. 15-27 августа 1944 года ос­во­бо­ж­дён американскими и французскими вой­ска­ми.

В начале 1960-х годов, по­сле рас­па­да Фран­цуз­ской ко­ло­ни­аль­ной им­пе­рии, Прованс при­нял мно­же­ст­во французских ко­ло­ни­стов-ре­пат­ри­ан­тов из Аф­ри­ки, а так­же им­ми­гран­тов, силь­но из­ме­нив­ших эт­нический и куль­тур­ный об­лик ря­да го­ро­дов Прованса, пре­ж­де все­го Мар­се­ля и Ту­ло­на. В ре­зуль­та­те административных ре­форм 1964-1986 годов соз­дан административный район Про­ванс-Аль­пы-Ла­зур­ный бе­рег (с цен­тром в Мар­се­ле), вклю­чаю­щий департаменты Буш-дю-Рон, Вар, Во­клюз, При­мор­ские Аль­пы, Ниж­ние Аль­пы (с 1970 года Аль­пы Верх­не­го Про­ван­са) и Верх­ние Аль­пы.

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