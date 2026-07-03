AБУЛАДЗЕ ТЕНГИЗ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Советский кинорежиссер грузинского происхождения, сценарист, народный артист СССР и Грузинской ССР.

Тенгиз Абуладзе родился в 1924 году в Кутаиси. Окончил железнодорожный техникум, с 1943-го по 1946 год учился в Тбилисском государственном театральном институте им. Шота Руставели. В 1953 году Абуладзе окончил режиссерский факультет ВГИК (среди его учителей – С.И. Юткевич, С.М. Эйзенштейн , Л.В. Кулешов, А.П. Довженко) и начал работу на киностудии «Грузия-фильм». Здесь он работал в соавторстве с Резо Чхеидзе: в 1954 году вышли документальные новеллы «Дмитрий Аракишвили», «Государственный ансамбль народного танца Грузии» и «Наш дворец». В 1955 году Абуладзе снял первый игровой фильм – короткометражную картину «Лурджа Магданы», зарисовку из жизни грузинской деревни. На фестивале в Каннах в 1956 году «Лурджа Магданы» получил награду за лучший короткометражный фильм. Эта картина во многом легла в основу нового грузинского кино.

В 1958 году Абуладзе снял первый самостоятельный полнометражный фильм – «Чужие дети». Эта лента, снятая в традициях неореализма, получила премию Международного кинофестиваля в Лондоне в 1960 году. Снятая в 1963 году картина «Я, бабушка, Илико и Илларион» прошла в прокате с большим успехом и принесла Абуладзе всесоюзную известность. В 1965 году выходит в свет фильм в стиле документального кино – «Сванские и тушетские зарисовки».

Фильм «Мольба», вышедший в 1967 году, стал одним из ключевых в фильмографии Абуладзе и положил начало знаменитой трилогии («Мольба», «Древо жизни», «Покаяние»). В фильме соединены две поэмы грузинского автора Важа Пшавела – «Алуда Кетелаури» и «Гость и хозяин». В 1968 году «Мольба» получила премию Всесоюзного кинофестиваля, а в 1973 году удостоилась гран-при Международного кинофестиваля авторского кино в Сан-Ремо.

Фильм 1971 года «Ожерелье для моей любимой» по повести А. Абу-Бакара соединил в себе народные дагестанские сказки и философские притчи. Того же рода синтез воплощен в картине «Древо желания» по Г. Леонидзе, вышедшей в 1977 году. Лента получила премию «Давид» Донателло», «Золотой тур» за лучшую режиссуру на Тегеранском фестивале 1977 года, главный приз Карловарского кинофестиваля 1978 года.

Возвращаясь из Еревана после показа «Древа желания», Абуладзе попал в автокатастрофу. Шофер погиб, а режиссер получил серьезные травмы и долгое время лечился. В эти дни и возник замысел «Покаяния». Работа над сценарием началась только в 1981 году и длилась почти год. Съемки, напротив, прошли быстро: фильм был сделан за пять месяцев и сдан в 1984 году. Абуладзе говорил: «…Снимали быстро, дружно, многое рождалось прямо на съемочной площадке, импровизационно».

Однако такая картина не могла беспрепятственно выйти в широкий прокат. Р.Юренев написал о ней: «В причудливой форме, сочетающей гневную сатиру, светлую лирику и трагизм, в ряде сложных метафор, иносказаний, аллегорий «Покаяние» создает образ пережитой нами эпохи тоталитаризма, с ее жестокостью, демагогией и безнравственностью».

Премьера в Грузии, назначенная на 1985 год, не состоялась. Привезенный тайно в Москву, фильм живо обсуждался на партийных заседаниях. Только в 1986 году было получено разрешение Госкино СССР на показ «Покаяния» в Грузии, а потом и в Москве. На Пятом съезде Союза кинематографистов фильм произвел сенсацию. В январе 1987 года картина вышла в широкий прокат. Тогда же «Покаяние» получило ряд наград на Каннском фестивале – Большой приз жюри, приз ФИПРЕССИ и приз экуменического жюри, номинировался на Золотую пальмовую ветвь. В 1988 году трилогия Абуладзе была удостоена Ленинской премии.

Абуладзе стал одним из основателей факультета кино в Тбилисском театральном институте, в 1974 году преподавал там курс кинорежиссуры. Среди его учеников – Т. Баблуани, Н. Джанелидзе.

Был женат на актрисе Мзии Махвиладзе, у пары родилось двое детей – Гия и Кетаван.

Тенгиз Абуладзе скончался 6 марта 1994 года в Тбилиси. Похоронен в Пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии Дидубе.