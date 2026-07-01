1-Я РУМЫНСКАЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ПЕХОТНАЯ ДИВИЗИЯ ИМЕНИ ТУДОРА ВЛАДИМИРЕСКУ

Вооружённое соединение, сформированное из военнослужащих румынской армии, попавших в советский плен во время Великой Отечественной войны .

Предпосылки создания

Румыния начала боевые действия против Советского Союза одновременно с Германией, 22 июня 1941 года. Её войска вместе с немецкими воевали в Молдавской ССР, под Одессой, на Днепре, в Крыму и Севастополе, под Харьковом, на Кавказе, под Сталинградом. В дальнейшем она потерпела ряд тяжёлых поражений, только в Сталинградской битве потеряв более 150 тысяч военнослужащих убитыми, ранеными и пленными.

В день победы под Сталинградом, 2 февраля 1943 года, группа румынских пленных обратилась к советскому руководству с просьбой разрешить им отправиться на фронт, чтобы сражаться против фашизма. Эта просьба нашла поддержку у румынских коммунистов, находившихся в СССР. 4 октября 1943 года Государственный Комитет Обороны согласился на формирование 1-й румынской добровольческой дивизии. Позднее ей было присвоено имя румынского национального героя Т. Владимиреску.

Формирование дивизии

Формирование проходило в Селецких лагерях (Рязанская область). Командиром дивизии стал бывший начальник штаба 5-й пехотной дивизии полковник Н. Камбря, начальником штаба – бывший заместитель командующего 27-м пехотным полком полковник И. Теклу, комиссаром – румынская коммунистка А. Паукер. Военнослужащих дивизии стали называть пандурами, по аналогии с бойцами корпуса Тудора Владимиреску, сражавшихся на стороне русских войск во время войны с Османской империей 1806-1812 годов. Формирование дивизии и подготовка её личного состава к боевым действиям были закончены к марту 1944 года. 31 марта 1944 года она была направлена на фронт.

Участие в боевых действиях

Первый свой бой дивизия имени Тудора Владимиреску приняла 29 августа 1944 года у сёл Делены и Сфынту к югу от румынского города Василуй. Личный состав понёс потери, но успешно выполнил поставленные задачи. Разгром немецко-румынских войск в ходе этой операции привёл к свержению фашистского правительства И. Антонеску и переходу Румынии на сторону антигитлеровской коалиции. 3 сентября 1944 года части дивизии имени Тудора Владимиреску вступили в Бухарест, где местное население оказало им восторженный приём.

В дальнейшем румынская дивизия была переброшена на венгерское направление. В ожесточённых боях под Дебреценом она понесла тяжёлые потери – из более чем 9 тысяч бойцов и командиров личного состава в строю осталось менее половины. Мужество и героизм румынских военнослужащих в этой операции были отмечены советскими наградами – дивизия была удостоена почётного наименования «Дебреценская» и ордена Красного Знамени.

Дивизия была отведена в Румынию на переформирование. Там она принимала участие в боях с профашистскими отрядами, ведущими партизанскую борьбу против нового румынского руководства.

Послевоенная судьба

В послевоенное время дивизия имени Тудора Владимиреску, наряду с ещё одним аналогичным соединением, стала основой новых вооружённых сил страны. Она сыграла значительную роль в обеспечении ликвидации монархии и пресечении возможностей для сопротивления её сторонников. Многие бывшие военнослужащие дивизии стали видными деятелями коммунистической партии и румынского государства.