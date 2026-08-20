1-Й ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ АРМЕЙСКИЙ КОРПУС

Общевойсковое соединение, созданное в годы Великой Отечественной войны на территории Советского Союза преимущественно из чехов, словаков и русинов, и сражавшееся совместно с Красной Армией против войск нацистской Германии и её союзников.

Создание чехословацкого соединения

К началу Великой Отечественной войны в СССР находилось большое количество граждан оккупированной Чехословакии. После захвата страны гитлеровской Германией в 1939 году некоторые бывшие военнослужащие её армии эмигрировали в Польшу, где из них был сформирован Чехословацкий легион. С началом боевых действий это формирование отступило на восток и сдалось советским войскам под городом Тернополем. Советский Союз не мешал выезду военнослужащих этого легиона в Западную Европу, где сражались чехословацкие части, однако ряд из них изъявили желание остаться.

После нападения Германии 22 июня руководство СССР и Лондонское правительство Чехословакии подписали договор о военном союзе в борьбе с нацистской Германией и её сателлитами. 5 января 1942 года в город Бузулук Чкаловской (ныне — Оренбургской) области прибыли 93 человека — в большинстве своём это были бывшие бойцы Чехословацкого легиона, но также имелись ранее привлечённые к ответственности за незаконное пересечение Государственной границы после оккупации их страны гитлеровцами и венграми. Кроме того, имелось значительное количество русинов и евреев, и этнических чехов и словаков, живших в СССР.

Командиром батальона стал герой Первой Мировой войны, подполковник чехословацких вооружённых сил Людвик Свобода. Ему удалось добиться высокой боевой подготовки. Формально подразделение подчинялось правительству Эдварда Бенеша , а на практике — командованию Красной Армии. Изначально Бенеш и его правительство воспринимали создание чехословацкой части в СССР как формальность, и не желали участия его в боевых действиях. Свобода, не желавший повторения судьбы польской армии В. Андерса, направил И. В. Сталину обращение с просьбой разрешить отправку в действующую армию. Разрешение было получено в конце года. Передислокация началась 30 января 1943 года. К тому времени он насчитывал 974 военнослужащих.

Участие в боевых действиях

К началу весны 1943 года батальон дошёл до Харькова, и 3 марта занял позиции по левому берегу реки Мжа, на пятнадцатикилометровом фронте (впоследствии сокращённом до 10 километров). Подчинялся он сначала 25-й, затем 62-й гвардейским стрелковым дивизиям. Первый свой бой чехословаки приняли 8 марта 1943 года у села Соколово Харьковской области. Немецкие войска на данном участие предприняли наступление силами батальона мотострелков и около 60 танков. Ожесточённое сражение продлилось до темноты, однако врагу, потерявшему до 400 солдат и офицеров, и большое количество техники, так и не удалось пробиться через оборону. Батальон понёс серьёзные потери — более 100 убитых и более 100 раненых — но удержал занимаемые позиции. 84 человека были удостоены советских наград, а погибший в том бою надпоручик Отакар Ярош получил звание Героя Советского Союза . Батальон держался на позициях до 13 марта 1943 года, а затем был выведен в резерв.

В мае 1943 года батальон, дислоцировавшийся в городе Новохопёрске Воронежской области, был развёрнут в 1-ю отдельную чехословацкую бригаду. Командование усилило её значительным количеством боевой техники. 12 июня 1943 года её командиром был утверждён Л. Свобода. К осени 1943 года в соединении находилось до 3500 военнослужащих. Бригада была направлена на фронт, где активно участвовала в освобождении Украинской ССР, боях на Днепре, освобождении Киева, Прилук, Фастова, Белой Церкви, Славуты, Ровно, Луцка, Староконстантинова, Каменца-Подольского, Жашкова, Черновцов и ряда других населённых пунктов.

Весной 1944 года подразделение было развёрнуто в 1-й Чехословацкий армейский корпус. Большое пополнение батальон получил во время боёв на Закарпатской Украине, где проживало значительное количество этнических русинов и словаков. По настоянию эмигрантского правительства Чехословакии командиром корпуса была назначен бригадный генерал Я. Кратохвил. Однако в последующих боях он себя не проявил, допустил высокие потери, в связи с чем командующий 2-м Украинским фронтом Маршал Иван Конев заменил его на Людвика Свободу, уже ставшего бригадным генералом.

Особенно ожесточённые бои шли в Восточных Карпатах, где немецкие части, используя удобный для себя рельеф, обустроили мощные оборонительные рубежи. Корпусу, увязшему в боях в гористой местности, не удалось прийти на помощь восставшей Словакии. 20 сентября 1944 года чехословаки вошли в Дуклю, а к 6 октября 1944 года очистили от противника Дукельский перевал, вступив на землю своей страны. В дальнейшем корпус освобождал Словакию и Чехию, в ходе Западно-Карпатской, Моравской-Остравской и Пражской операций. 10 мая 1945 года передовые его части вошли в столицу Чехословакии - Прагу; тогда же состоялось последнее крупное сражение против остававшихся в Чехии немецких частей.

Результаты боевой деятельности и послевоенная судьба корпуса

За время своего участия в боевых действиях чехословацкие части потеряли более 4 тысяч человек, более 14 тысяч получили ранения. Враг в результате его действий потерял более 24,5 тысяч человек. Боевые заслуги бойцов корпуса были отмечены множеством советских и чехословацких наград. Звания Героя Советского Союза были удостоены четыре военнослужащих корпуса.

На базе корпуса после войны была развёрнута 1-я армия, ставшая основой новых вооружённых сил страны — Чехословацкой народной армии. Многие солдаты и офицеры, сражавшиеся в составе этого соединения, заняли в послевоенной коммунистической Чехословакии видные военные и государственные посты. Так, Л. Свобода долгие годы являлся министром национальной обороны страны, а затем был её президентом.